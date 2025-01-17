شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن المعروض وتجدد آمال خفض الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

العقود الآجلة للخامات

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتتجه نحو تحقيق رابع مكسب أسبوعي مدفوعة بمخاوف بشأن شح المعروض بعد العقوبات الأمريكية على منتجي النفط الروس، وإشارات من مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى احتمال خفض أسعار الفائدة.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا، أو 0.2 بالمئة إلى 81.42 دولارا للبرميل، بعد انخفاضها 0.9 بالمئة في الجلسة السابقة.وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا، أو 0.3 بالمئة إلى 78.95 دولارا للبرميل وذلك بعد تراجعها 1.7 بالمئة أمس الخميس.وقفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الولايات المتحدة بنحو أربعة بالمئة إلى أعلى مستوى في عامين وسط توقعات بطقس أشد برودة خلال عطلة نهاية الأسبوع.وقال المسؤول في البنك المركزي الأمريكي كريستوفر والر، إن من المرجح استمرار تراجع التضخم مما قد يسمح للبنك بخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب وأسرع من المتوقع.