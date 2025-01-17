شكرا لقرائتكم خبر عن رغم زيادة الدخول.. تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

موسم مخيب للآمال

الدمام - شريف احمد - تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي بشكل غير متوقع خلال فترة عيد الميلاد (الكريسماس)، في انتكاسة جديدة لآمال حكومة حزب العمال لإنعاش النمو الاقتصادي.وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن حجم السلع التي بيعت عبر المتاجر ومنصات التسوق الإلكتروني تراجع في ديسمبر الماضي بنسبة 3ر0% بعد ارتفاعه في نوفمبر بنسبة معدلة بلغت 1ر0%.وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم يتوقعون ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 4ر0% الشهر الماضي.وتضيف هذه البيانات إلى المؤشرات بأن تجار التجزئة شهدوا موسم أعياد ميلاد مخيب للآمال، حيث مازال المستهلكون يتوخون الحذر رغم الزيادة في معدلات الدخول الحقيقية، وسط تحذيرات من ارتفاع التضخم مجددا، والتوقعات بشأن بطء معدلات خفض تكاليف الاقتراض.ونقلت بلومبرج عن هانا فينسلباك كبيرة خبير الإحصاء في مكتب الإحصاء البريطاني قولها إن هذه البيانات "جاءت مدفوعة بضعف مبيعات الغذاء الشهر الماضي التي تراجعت إلى أدنى معدلاتها منذ 2013، حيث أضيرت الأسواق التجارية بشكل خاص".