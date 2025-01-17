شكرا لقرائتكم خبر عن أمام الروبل.. استقرار اليوان وانخفاض كل من الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

اليورو واليوان

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 43 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 102.3762 روبل.وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 29 كوبيكًا، ليبلغ 105.8072 روبلات. بينما ظل سعر الصرف اليوان الصيني دون تغيير تقريبًا عند 13.9143 روبلًا.