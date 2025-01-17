أسواق الأسهم.. المؤشر نيكي الياباني يفتح منخفضًا 0.31%

الدمام - شريف احمد - استهلت الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو التداول اليوم الجمعة، على انخفاض.وتراجع المؤشر نيكي 0.31 بالمئة إلى 38454.10 نقطة، بينما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 بالمئة ليسجل 2680.60 نقطة.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع