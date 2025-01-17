شكرا لقرائتكم خبر عن وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية.. الذهب يحافظ على مكاسبه والان نبدء بالتفاصيل

العقود الآجلة للذهب

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي وسط تفاؤل بخفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.وحافظ الذهب على سعره في المعاملات الفورية عند 2715.21 دولارًا للأوقية، ليبقى قريبًا من أعلى مستوى له في أكثر من شهر. وصعد الذهب نحو واحد بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 2747.50 دولارًا للأوقية.وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.1% إلى 30.82 دولارًا للأوقية، لتضيف أكثر من واحد بالمئة في أسبوع، بينما تراجعت أسعار البلاديوم 0.1% إلى 937.25 دولارًا، والبلاتين 0.1% إلى 931.85 دولارًا.