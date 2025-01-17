شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل شهادة الادخار لمدة 5 سنوات وبفائدة شهرية.. تعرف على نسبة العائد والان مع تفاصيل الخبر

يطرح البنك الأهلى المصرى ، أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية عددا متنوعاً من شهادات الادخار بمدد استثمارية مختلفة ، وتمنح الشهادة ذات فترة استثمار 5 سنوات فائدة بمعدل 14.25% ويضاف المبلغ المتحصل من الفائدة شهريا فى الحساب البنكى المرتبط بالشهادة.

وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه فى الشهادة تحصل على فائدة شهرية تقدر بنحو 1187 جنيه شهريا لمدة 60 شهرا أى لمدة 5 سنوات وبعد انتهاء الفترة تحصل على أصل المبلغ المستثمر وهو 100 ألف جنيه.

وبذلك يبلغ إجمالى الفائدة خلال 5 سنوات نحو 71250 جنيه.

ويبحث المستثمر الذى لديه مصادر دخل دولارية عن تنمية لمدخراته عبر شهادات الاستثمار بالدولار الأمريكى، حيث تتيح شهادة 8.5% الدفع النقدى للفائدة مقدما الجنيه المصرى.

وعند استثمار مبلغ 10 آلاف دولار فى الشهادة ذات عائد 8.5% لمدة 3 سنوات تحصل على فائدة مقدما بالجنيه المصرى تبلغ 128 ألف جنيه، وبعد انتهاء مدة الشهادة تحصل على 10 آلاف دولار قيمة المبلغ المستثمر بالدولار الأمريكى.

وينشر ”الخليج 365” التفاصيل الكاملة لأعلى شهادات ادخار بالدولار فى مصر، والتي يطرحها البنك الأهلى المصرى.

ويطرح البنك الأهلى المصرى الشهادات الدولارية "الأهلى فورا" و"الأهلى بلس"، حيث أن عائد شهادة الأهلى فورا لمدة 3 سنوات، 8.5% سنويا ويصرف العائد مقدما بالمعادل بالجنيه المصرى عن الفترة كلها بواقع 25.5%.

والشهادة الأخرى هى شهادة الأهلى بلس ومدتها 3 سنوات، بعائد 6.5% سنويا ويصرف العائد ربع سنويا بالدولار الأمريكى.

وفى اجتماعه الأخير، قرر البنك المركزى المصرى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

ويعد القرار من العوامل الرئيسية المؤثرة على الشهادات مرتفعة العائد ، حيث قررت البنوك المصدرة استمرار طرحها خلال الفترة المقبلة مع مدد إصدار مختلفة.

وخلال العام 2025 يبحث العديد من المواطنين عن دخل شهرى وتنمية المدخرات من خلال الشهادات البنكية.

كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.