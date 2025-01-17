شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء ولجنة طاقة البرلمان فى زيارة تفقدية لمحطة السد العالى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يرافقه أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، زيارة ميدانية إلى محطة كهرباء السد العالى بمحافظة أسوان، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام العمل وكفاءة السد.

وكان المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء، أكد أن هناك 13 محول جديد من إجمالى 19 محول وصلوا مصر من الخارج فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع قدرة وكفاءة السد العالي بتكلفة تصل إلى 50 مليون يورو.

أضاف "كمال"، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الـ13 محول وصل منهم لمحطة السد العالي 7 محولات، ومن المقرر أن يتم المحولات المتبقية من ميناء أسوان للسد خلال الأسبوع الحالي استعدادًا لبدء أعمال التركيب فى بداية الشهر المقبل.

تابع كمال، أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال التركيب الخاصة بعدد 2 محول مطلع الصيف المقبل لتضيف للشبكة الكهربائية 50 ميجا وات من الطاقة المائية ، لافتا إلى أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بضرورة سرعة تنفيذ خطة تطوير السد العالي لرفع كفائته والاستفادة من هذه القدرات لتلبية احتياجات المواطنين و تقليل الاعتماد على الوقود.



زيارة وزير الكهرباء ولجنة الطاقة لمحطة السد العالي



وزير الكهرباء يتفقد محطة السد العالي



وزير الكهرباء يصافح العاملين بمحطة كهرباء السد العالي