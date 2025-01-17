شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تعاونيات البناء: تنفيذ 434 وحدة سكنية بمشروع لؤلؤة بدر وأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء وليد فاروق البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن الانتهاء من تنفيذ 240 وحدة سكنية في مشروع لؤلؤة بدر 89 فدانا بمدينة بدر، بجانب الانتهاء من تنفيذ 194 وحدة في مشروع لؤلؤة أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إلى أنه تم توصيل مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والغاز، وجارٍ التنسيق لإطلاق التيار الكهربائي في مشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة، ولؤلؤة العاشر من رمضان، ولؤلؤه المنيا، كما تم توصيل مياه الشرب والصرف الصحي، وإطلاق التيار الكهربائي في الموزع لمشروعي لؤلؤة أكتوبر ولؤلؤة أسيوط.

وذكر وليد البارودي، أنه بالنسبة لمحور الإشراف على جمعيات الإسكان التعاوني، فقد قامت الهيئة بـ 5135 زيارة فحص لمختلف الجمعيات سواء فحص مالي أو إدارى أو فنى.