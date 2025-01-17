الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-1-2025 فى الإمارات

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سعر الذهب اليوم الجمعة 17-1-2025 فى الإمارات

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الجمعة، 17 يناير 2025 10:30 ص

ننشر أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة ، حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً اليوم، متأثرةً بارتفاع الطلب العالمي وتذبذب أسعار الدولار، ووصل عيار 24  مبلغ 328.75 درهم.

وتشهد أسعار معدن الذهب خلال التعاملات اليوم انخفاض، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية جنباً إلى جنب مع هدوء الاضطرابات الجيوسياسية وتصاعد آمال انتهاء حرب روسيا وأوكرانيا.

عيار 24 سجل 328.75 درهم

عيار 22 سجل 304.25 درهم
عيار 21 سجل 294.50 درهم
عيار 18 سجل 252.50 درهم
عيار 14 سجل  194.25 درهم
عيار 12 سجل 166.50 درهم
الاونصة سجلت 10225.25 درهم
الجنيه الذهب سجل 2356.00 درهم
الأونصة بالدولار سجلت 2712.82 دولار

 

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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