شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 17-1-2025 فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة ، حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً اليوم، متأثرةً بارتفاع الطلب العالمي وتذبذب أسعار الدولار، ووصل عيار 24 مبلغ 328.75 درهم.

وتشهد أسعار معدن الذهب خلال التعاملات اليوم انخفاض، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية جنباً إلى جنب مع هدوء الاضطرابات الجيوسياسية وتصاعد آمال انتهاء حرب روسيا وأوكرانيا.

عيار 24 سجل 328.75 درهم

عيار 22 سجل 304.25 درهم

عيار 21 سجل 294.50 درهم

عيار 18 سجل 252.50 درهم

عيار 14 سجل 194.25 درهم

عيار 12 سجل 166.50 درهم

الاونصة سجلت 10225.25 درهم

الجنيه الذهب سجل 2356.00 درهم

الأونصة بالدولار سجلت 2712.82 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.