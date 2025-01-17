تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 17-1-2025 أمام الجنيه المصرى

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يرصد الخليج 365 لقرائه أسعار الدولار اليوم الجمعة 17-1-2025 أمام الجنيه المصرى بعدد من البنوك ، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.31 جنيه للشراء و 50.44 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة ، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.35 جنيه للشراء و 50.45 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.35 جنيه للشراء و 50.45 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.35 جنيه 50.45 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.35 جنيه للشراء و 50.45 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.