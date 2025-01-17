شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر من الوقود ترتفع إلى 769 مليون دولار في أكتوبر الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق إجمالي صادرات مصر من الوقود ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقدرت بيانات الجهاز إجمالى صادرات الوقود المصرية بنحو 769 مليون و536 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، ارتفاعا من 472 مليون و118 ألف دولار في شهر أكتوبر عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 297 مليون و418 ألف دولار.

وارجعت بيانات الجهاز هذا الارتفاع إلى زيادة صادرات مصر من المنتجات البترولية خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمتها نحو 465 مليون و607 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، مقابل نحو 210 مليون و193 ألف دولار خلال نفس الشهر من عام 2023، بزيادة بلغت نحو 255 مليون و141 ألف دولار.

وايضا ارتفعت صادرات مصر من البترول الخام وبلغت قيمته نحو 296 مليون دولار في شهر أكتوبر الماضي، مقابل نحو 224 مليون و810 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 71 مليون و190 ألف دولار، إلى جانب صادرات الفحم بأنواعه بقيمة بلغت نحو مليوني و209 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، مقابل نحو مليوني و189 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت نحو 223 ألف دولار.