شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سعر السيارة جيلى كولراى بعد تجميعها بالسوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

تباع السيارة "جيلي كولراي 2025" بثلاث فئات Comfort” بعد تجميعها في السوق المصري "بمليون و70 ألف جنيه مصرى وLuxury بمليون و170 ألف جنيه مصرى وPremium بمليون و270 ألف جنيه مصرى.

وتتميز جيلي كولراي المجمعة محلياً موديل 2025 بمحرك قوي وسعة كبيرة، وبلغة تصميم «Vision Starburst»، معتمدة على محرك رُباعي الإسطوانات سعته 1500 سي سي تيربو بقدرة حصانية 172 حصان مع عزم دوران 290 نيوتن لكل متر، يتصل المحرك بناقل حركة Dual Clutch من 7 نقلات، لتتسارع من الثبات حتى 100 كم فى 7.6 ثانية.

أما عن التصميم الداخلي لـسيارة جيلي كول راي فتأتي بتصميم أنيق وفاخر يشمل شاشة عدادات Digital بقياس 10.25 بوصة، مع شاشة وسطية تدعم اللمس بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، علاوة على إضاءة مُحيطية إيقاعية، وإمكانية تعديل مقعد السائق الأمامي كهربائيا في 6 وضعيات.

كما تتوفر «كول راي» بمجموعة من وظائف مساعدة القيادة الذكية، مثل فرامل الطوارئ الأوتوماتيكية، وأيضًا مساعد الحفاظ على المسار، ونظام التحكم الذكي في الضوء العالي، ونظام مراقبة النقاط العمياء، إلى جانب نظام تثبيت السرعة الذكي، ورؤية بانورامية 540 درجة للسيارة، وعدد 6 وسائد هوائية بالإضافة الى نظام تنقية الهواء.

وتأتى هذه الخطوة في إطار التزام أوتو موبيليتي بتعزيز التصنيع المحلى بما يتماشى مع إستراتيجية الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات، التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطنى وخلق فرص عمل جديدة، وتبلغ نسبة التصنيع المحلى 45%، ويضم المصنع خطين إنتاج لسيارات جيلي بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنوياً.