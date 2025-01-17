شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 17-1-2025 أمام الجنيه الآن والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدولار اليوم الجمعة 17-1-2025 أمام الجنيه المصرى الآن حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.31 جنيه للشراء و50.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.35 جنيه للشراء و 50.45 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.35 جنيه للشراء و 50.45 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.35 جنيه 50.45 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.35 جنيه للشراء و 50.45 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الآن بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.