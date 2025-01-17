شكرا لقرائتكم خبر عن واردات السلع الاستهلاكية المعمرة تتراجع إلى 249 مليون دولار فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة ، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقدرت بيانات الجهاز المركزى إجمالى الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة بنحو 249 مليونا و348 ألف دولار فى شهر أكتوبر الماضي، بينما كانت نحو 383 مليونا و832 ألف دولار فى شهر أكتوبر من العام السابق له 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 134 مليون و484 ألف دولار.

وتشير البيانات إلى أن واردات السلع الاستهلاكية المعمرة تأثرت بتراجع واردات السيارات بشكل كبير، حيث تراجعت واردات مصر الإجمالية من السيارات لمستوى 147 مليونا و406 آلاف دولار فى شهر أكتوبر الماضي، بينما كانت نحو 277 مليونا و33 ألف دولار في شهر أكتوبر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته 129 مليونا و627 ألف دولار.

وجاء تراجع واردات السيارات للشهر لثاني على التوالي، حيث تراجعت واردات مصر من السيارات في شهر سبتمبر الماضى لتصل إلى 163 مليونا و755 ألف دولار، بينما كانت نحو 218 مليونا و854 ألف دولار فى نفس الشهر من العام الماضى 2023، بتراجع بلغت قيمته 55 مليونا و99 ألف دولار