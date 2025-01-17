شكرا لقرائتكم خبر عن 28.136 مليار جنيه استثمارات هيئة البترول وشركات القطاع العام 2023 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

بلغت جملة الاستثمارات المنفذه للهيئة المصرية العامة للبترول وشركات القطاع العام خلال العام المالى 2023-2924 حوالى 28.136 مليار جنيه موزعة على الأنشطة التي تقوم بتنفيذها هذه الشركات لمشروعات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة والأمن الصناعي وتضمنت تلك الاستثمارات وفقا لتقرير لقطاع البترول الآتى:

1- نشاط البحث والإنتاج 4.878 مليار جنيه.

2- نشاط التكرير والتصنيع 16.030 مليار جنيه.

3- نشاط النقل والتسويق 7.228 مليار جنيه.

وشهد العام المالى 2023-2024 تحقيق 67 كشفًا بترولياً جديداً بجميع مناطق جمهورية مصر العربية بواقع 53 كشفا للزيت الخام و14 كشفًا للغاز الطبيعي في مناطق خليج السويس والصحراء الغربية والصحراء الشرقية والبحر المتوسط والدلتا.

ووفقا لتقرير لقطاع البترول فإن أكبر عدد من اكتشافات الزيت الخام والغازات تحقق فى منطقة الصحراء الغربية حيث بلغ عددها 54 كشفاً.

وأضاف التقرير، أن تلك الإكتشافات الجديدة أسفرت عن إضافة إحتياطيات جديدة حوالي 85 مليون برميل من الزيت الخام والمتكثفات وحوالی 1178 بلیون قدم 3 من الغازات



