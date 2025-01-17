الاقتصاد

سعر الذهب اليوم عيار 18 الجمعة 17-1- 2025

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سعر الذهب اليوم عيار 18 الجمعة 17-1- 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الجمعة، 17 يناير 2025 02:00 ص

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، حيث سجل عيار 18 مبلغ3265  جنيها.

 

وعن أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-1-2025 فبيانها كالتالي..

سعر الذهب في مصر اليوم:


أسعار الذهب في مصر اليوم:
عيار 24 يسجل 4354 جنيها.

عيار 21 يسجل 3810 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3265 جنيها.

الجنيه الذهب 30480 جنيها.

من جهة أخرى تراجع الدولار الأمريكي يوم أمس مقابل سلة من العملات الرئيسية ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوع، وقد ساعد هذا على ارتفاع أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.
بالرغم من هذا لم يكن ارتفاع الذهب بشكل كبير وذلك بسبب تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية مما حد من الطلب على الذهب، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مما قلل من المخاوف في الأسواق.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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