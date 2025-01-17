شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد سعد: مشاركة مصر فى أكبر معرض بفرانكفورت يروج لقطاع المنسوجات بشكل كبير والان مع تفاصيل الخبر

‏أكد ماجد سعد رئيس المنظمة المصرية الألمانية في فرانكفورت، أن مشاركة الشركات المصرية في أكبر معرض المنتجات في العالم في مدينة فرانكفورت وهو معرض هايم تكستايل يعد ترويجا مباشرا لقطاع الغزل والنسيج والمنسوجات والملابس والمفروشات المصرية، ولاسيما في ظل منافسة عالمية وفي ظل أن هذا هو المعرض الأكبر في العالم والذي تشارك فيه حوالي 60 دولة وأكثر من 3000 شركة عالمية.

‏وتشارك أكثر من 20 شركة مصرية من بينها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ضمن وفد المجلس التصدير للمفروشات برئاسة المهندس سعيد أحمد في معرض هايم تكستايل، في فرانكفورت بمختلف منتجاتها حرصا على ضمان الحفاظ على العملاء واكتساب عملاء جدد.

‏أضاف ماجد سعد لـ"الخليج 365"، أن حرص مصر على المشاركة في Heimtextil يعزز من مكانتها الدولية ،ويعزز من قوتها نظرا للمنافسة القوية في هذا المجال تحديدا ،إلا أن مصر تمتاز بالقطن الطويل الأجواد في العالم ،وهو قطن عليه إقبال من مختلف دول العالم ومن الشركات العالمية، وبالتالي فإن مصر يمكنها من خلال الشركات اكتساب عملاء جدد ومضاعفة الصادرات الخاصة بها خلال السنوات المقبلة ؛مما يعزز من قوة الاقتصاد المصري ويزيد العوائد الدولارية كما يقل الفجوة بين الصادرات والواردات علاوة على أن المشاركة تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية وهو أمر في غاية الأهمية في إطار الصداقه بين الدولتين الكبيرتين.

‏ ‏أشار أن العلاقات المصرية الألمانية هي علاقات قوية، وأن ألمانيا تعد من أكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر في دول الاتحاد الأوروبي ،كما أن هناك توأمة بين فرانكفورت وبين محافظة القاهرة، وبالتالي من المهم الاستفادة من تلك المعارض في الترويج للإقتصاد المصري وفي توطين الصناعة في مصر ،وفي المساهمة في زيادة الصادرات وفي الوقت نفسه الترويج ،حتى ولو بشكل غير مباشر للسياحة المصرية وهو قطاع فى غاية الأهمية يمكنه المساهمة في توفير العملة الصعبة لمصر بشكل سريع ولا سيما مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير والذي توليه الدولة المصرية اهتماما بالغا.