شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 16-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 16-1-2025.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تربح 19 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 2.196 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 104.1 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 89.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.98%، والعرب على 5.04%، واستحوذت المؤسسات على 23.3% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.69%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 100.5 مليون جنيه، 21.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 146.3 ألف جنيه، 52.2 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه، 60.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 29605 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 36784 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 13024 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 8229 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 11326 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3120 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 10628 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 1930 نقطة.

وصعدت أسهم 124 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 52 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.90%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.407 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.63%.

- الدولية للأسمدة والكيماويات بسعر إغلاق 11.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.72%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 2.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.88%.

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.391 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.71%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.858 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- الرواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 30.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 31.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.46%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 1.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.35%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 9.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.33%.