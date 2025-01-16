شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الخميس فى مصر يسجل ارتفاعا ملحوظا وعيار 21 بـ3810 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 16 يناير 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل عيار 24 حوالي 4354 جنيهًا مصريًا للجرام الواحد.

فيما سجل عيار 21 مستويات 3810 جنيهات، وعيار 18 سجل 3265 جنيهًا.

هذا الارتفاع يأتي في ظل ارتفاع البورصة العالمية للذهب فوق 2720 دولارًا، مما يعكس التأثير العالمي على أسعار الذهب في السوق المصري.

الجنيه الذهب يسجل ارتفاعًا

وسجل الجنيه الذهب ارتفاعًا بنسبة إلى 30480 جنيهًا مصريًا، مما يعكس التأثير الإيجابي للارتفاع العالمي على السوق المصري.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4354 جنيها.

عيار 21 يسجل 3810 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3265 جنيها.

الجنيه الذهب 30480 جنيها.

تأثير الارتفاع على سوق المجوهرات

يعكس هذا الارتفاع في أسعار الذهب في مصر تأثير التغيرات العالمية على السوق المصري، ويعزز من أهمية الذهب كأداة استثمارية آمنة في ظل التقلبات الاقتصادية. يعتبر الارتفاع في أسعار الذهب فرصة للاستثمار في هذا القطاع، خاصة مع استمرار الطلب العالمي على الذهب.

تأثيرات أخرى

كما يؤثر الارتفاع في أسعار الذهب على الصناعات التي تستخدم الذهب كمدخل أساسي، مثل صناعة المجوهرات، قد يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة تكلفة الإنتاج، مما قد يؤثر على الأسعار النهائية للمنتجات من المشغولات الذهبية.

النظرة المستقبلية

من المتوقع أن يستمر الارتفاع في أسعار الذهب في مصر خلال الفترة القادمة، خاصة مع استمرار الطلب العالمي على الذهب، يعتبر هذا الارتفاع فرصة للاستثمار في هذا القطاع، خاصة مع استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية.



