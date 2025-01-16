شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 16-1-2025 أمام الجنيه بعد غلق التعاملات بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

واصل سعر الدولار اليوم الخميس 16-1-2025 استقراره أمام الجنيه المصرى بعد غلق التعاملات اليوم ، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.31 جنيه للشراء و50.44 جنيه للبيع .

و سجل سعر الدولار اليوم الخميس بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.35 جنيه للشراء و 50.45 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.35 جنيه للشراء و 50.45 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.35 جنيه 50.45 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع

و سجل سعر الدولار فى البنوك بعد غلق التعاملات اليوم بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.