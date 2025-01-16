شكرا لقرائتكم خبر “دله البركة” توقّع اتفاقيات استراتيجية لتعزيز خدمات ضيوف الرحمن خلال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت دله البركة بفاعلية في النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2025؛ الذي يُقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- وتنظمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن. وأسفرت هذه المشاركة في يومها الثالث، عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة لضيوف الرحمن.

وقد شملت هذه الاتفاقيات الكيانات التابعة لــ"دله البركة"، حيث وقّعت دله للنقل اتفاقية مع فندق ميلينيوم مكة لتقديم حلول نقل مريحة ومتكاملة لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى تعزيز تعاونها مع دله المتقدمة لتطوير أسطول النقل وتوسيع قدراته لخدمة موسم الحج. كما أبرمت دله المتقدمة اتفاقيتين مع كلٍّ من سمايا لنقل الحجاج والمعتمرين ومجموعة الشركة الوطنية نمكو لتوريد حافلات حديثة مجهزة بأحدث المواصفات.

وفي قطاع الضيافة، وقّعت روتانا المناخة اتفاقيتين مع إثراء الخير وطواف ماستر لتطوير خدمات الإقامة وتنظيم حملات الحج والعمرة، مما يسهم في تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين. كما وقّعت معاد خمس اتفاقيات استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق خدماتها وتقديم حلول متكاملة لضيوف الرحمن، شملت التعاون مع كل من كال كال ومسار وناصر ترافل ومناهل الخير وشركة Dream Tour الإندونيسية، وشركة AL-AQSA tours and travelsالهندية، بالإضافة إلى الشركة الباكستانية click holders travel ومقرها دبي، في خطوة تعزز من حضور "معاد" الإقليمي والدولي في قطاع خدمات الحج والعمرة.

وتؤكد هذه الاتفاقيات التزام "دله البركة" بتقديم خدمات متكاملة تغطي مختلف احتياجات الحجاج والمعتمرين، بما يشمل النقل، والإقامة، والخدمات المساندة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع الحج والعمرة.

وتأتي هذه المشاركة في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 كخطوة استراتيجية تعكس حرص "دله البركة" على دعم جهود المملكة للارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن، وتقديم تجربةٍ متكاملةٍ تضمن الراحة والأمان وتيسير أداء المناسك، تتماشى مع تطلعات رؤية السعودية 2030.