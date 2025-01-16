شكرا لقرائتكم خبر "دله لحلول الأعمال" تُبرز ابتكاراتها التقنية في مؤتمر الحج 2025 لخدمة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة دله لحلول الأعمال، إحدى الشركات الرائدة ضمن مجموعة دله البركة، عن مشاركتها في النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الحج 2025؛ الذي يُقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، وتنظيم وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، حيث تسعى من خلال مُشاركتها إلى إبراز دورها في تطوير حلول تقنية مبتكرة تُسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتُعد شركة دله لحلول الأعمال؛ التي تأسست عام 1990، من الشركات الرائدة في تقديم حلول تقنية متكاملة تدعم تطوير منظومة الحج والعمرة، حيث تُركز على تقديم خدمات تقنية متقدمة تشمل نظم الاتصالات وتقنية المعلومات؛ التي تُسهم في تحسين كفاءة العمليات وتوفير تجربة ميسرة للحجاج.

وتكمن مهمة الشركة في تسهيل رحلة الحجاج من خلال تسخير أحدث الابتكارات التقنية، وضمان تجربة مريحة وسلسة لضيوف الرحمن، بدءًا من وصولهم إلى المملكة وحتى انتهاء رحلتهم الروحانية، كما تُبرز تعاونها مع عددٍ من الجهات الحكومية الكبرى، بما في ذلك وزارتَا الداخلية والطاقة في المملكة؛ بهدف تقديم حلول تقنية متطورة تدعم البنية التحتية لقطاع الحج والعمرة، فيما تُمثل هذه الشراكات الاستراتيجية جوهر نجاحها، حيث تعزز التكامل بين القطاعات المختلفة لضمان توفير خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات الحجاج وتُحقق استدامة طويلة الأمد.

وخلال المؤتمر، تسعى الشركة إلى توقيع اتفاقيات جديدة مع شركات دولية متخصصة في مجالات التقنية والاتصالات؛ بهدف توسيع نطاق خدماتها وتعزيز قدراتها التقنية، بما يسمح لها بدخول أسواق جديدة وتعزيز الابتكار في تقديم حلول تقنية تلبي احتياجات الحجاج والمعتمرين.

تأتي مشاركة شركة دله لحلول الأعمال في المؤتمر كجزء من استراتيجيتها لتعزيز حضورها كشريك أساسي في منظومة الحج، واستعراض أحدث الابتكارات التقنية التي تُسهم في تطوير القطاع، حيث يُعد المؤتمر فرصة مثالية لنا للتفاعل مع الشركاء المحليين والدوليين، واستعراض دورها في تطوير تقنيات تخدم ضيوف الرحمن وفق أعلى المعايير العالمية.

وتؤكد مشاركة شركة دله لحلول الأعمال في مؤتمر ومعرض الحج 2025، التزامها المستمر بدعم رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تسخير أحدث التقنيات لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج، وهي خطوة استراتيجية تُبرز مكانتها كإحدى الجهات الرائدة في تقديم حلول تقنية مبتكرة تُسهم في جعل تجربة الحج أكثر راحة وسلاسة.