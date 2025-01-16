شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح البنوك الأمريكية الكبرى مع اقتراب عهد بايدن من نهايته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت عدد من البنوك الأمريكية الكبرى- التى أعلنت عن نتائج العام بأكمله- ثانى أكثر أعوامها ربحية على الإطلاق فى عام 2024، بعد العام الأول الذى تولى فيه جو بايدن منصبه رئيسًا للبلاد.



وأوضحت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، أن إيرادات التداول والإقراض للبنوك الرابحة استفادت من تحركات معدلات الفائدة، فى حين قفزت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 32% عن العام الماضى الذى وصفته الوكالة بـ "الراكد"- مع توقع المديرين التنفيذيين للبنوك أن هذه مجرد البداية.



وعلى صعيد البنوك، فأصبح "جى بى مورجان تشيس آند كو" أول بنك فى تاريخ الولايات المتحدة يتجاوز 50 مليار دولار فى الأرباح السنوية، كما سجلت ثلاثة قطاعات فى بنك "سيتى جروب" من أصل خمسة رئيسيين إيرادات قياسية، من بينها قطاعات الثروة والخدمات المصرفية الشخصية والخدمات الأمريكية.



وجاءت الزيادة الإضافية فى الأرباح خلال الربع الرابع مع فوز الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى نوفمبر الماضى وتلميحاته حول السياسة التى أثارت تقلبات السوق.



كما أعادت أرقام الوظائف- التى جاءت أقوى من المتوقع- ضبط توقعات خفض معدلات الفائدة فى المستقبل من البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي.



وساعدت مثل تلك التقلبات متداولى الأسهم فى مجموعة "جولدمان ساكس" على توليد إيرادات قياسية، كما حققت مكاتب التعامل مع الأسهم ومنتجات الدخل الثابت فى بنك "جى بى مورجان" أفضل ربع رابع لها على الإطلاق.



وفى الوقت نفسه، انتعشت صفقات الشركات، حيث عززت الإيرادات السنوية فى "ولز فارجو"- التى لديها أصغر حضور فى بورصة "وول ستريت" بين أكبر البنوك- من الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة مذهلة بلغت 62%.



ويتوقع المسؤولون التنفيذيون للبنوك فى الوقت الحالي، أن تخفف الجهات الرقابية خلال عهد ترامب الرقابة، ويلغون بعض القواعد ويقلصون أو يسقطون حملة تلزم المصارف المقرضة- التى هى أكبر من أن تُترك للانهيار- بحيازة قدر أكبر من رأس المال لحماية أنفسهم من الصدمات الاقتصادية.

كما سيكون لدى قادة البنوك- بعد مكاسبهم غير المتوقعة العام الماضي- ثقة أكبر فى تعزيز مدفوعات المساهمين.