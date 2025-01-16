شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية يرتفع 20 جنيها بالصاغة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 16 يناير 2025 ارتفاعًا جديدًا، متأثرة بالارتفاعات المسجلة في البورصة العالمية، لتتحرك الأعيرة الذهب في مصر بحوالي 20 جنيهاً الآن.

وسجل سعر الذهب عيار 24 أعلى مستوى له اليوم عند 4354 جنيها للجرام، بينما وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا إلى 3810 جنيهات، كما ارتفع سعر الذهب عيار 18 ليصل إلى 3265 جنيها للجرام.

وفي ظل هذه الارتفاعات في أعيرة الذهب، سجل سعر الجنيه الذهب 30480 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4354 جنيها.

عيار 21 يسجل 3810 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3265 جنيها.

الجنيه الذهب 30480 جنيها.