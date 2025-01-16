شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة بجلسة الخميس باستثناء الخدمات التعليمية والسياحة والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها مواد البناء بنسبة 3.6%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.4%، يليه قطاعات الموارد الأساسية، والخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.9%، 1.6%، 1.5%، على الترتيب.

وصعد قطاعا العقارات، والتجارة والموزعون بنسبة 0.8%، 0.7%، على التوالي، وقفز قطاعا خدمات النقل والشحن، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6%، وزاد قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك بنسبة 0.4%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاعا الخدمات التعليمية، والسياحة والترفيه بنسبة 1.8%، 0.5%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 19 مليار جنيه عند مستوى 2.196 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 104.1 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 89.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.98%، والعرب على 5.04%، واستحوذت المؤسسات على 23.3% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.69%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 100.5 مليون جنيه، 21.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 146.3 ألف جنيه، 52.2 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه، 60.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 29605 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 36784 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 13024 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 8229 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 11326 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3120 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 10628 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 1930 نقطة.