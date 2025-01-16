القاهرة - سامية سيد - بعد الإغلاق، ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 16-1-2025، في البنك الأهلي المصري.

شكرا لقرائتكم خبر عن مع الإغلاق.. أسعار الدولار والعملات اليوم الخميس 16-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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