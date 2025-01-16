شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة جلالة للاستثمار الفندقى بقيمة 141.8 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة جلالة للاستثمار الفندقي، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 191 ألف سهم بقيمة 141.8 مليون جنيه، وصفقة على شركة البورصة السلعية-مصر بحجم تداول 48.1 مليون سهم بقيمة 93.9 مليون جنيه، وصفقتين على شركة فاجا للصناعات بحجم تداول 62.5 ألف سهم بقيمة 34.4 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 49.2 مليون سهم بقيمة 276.7 مليون جنيه عبر تنفيذ 125 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 2.196 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 104.1 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 89.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.98%، والعرب على 5.04%، واستحوذت المؤسسات على 23.3% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.69%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 100.5 مليون جنيه، 21.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 146.3 ألف جنيه، 52.2 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه، 60.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 29605 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 36784 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 13024 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 8229 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 11326 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3120 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 10628 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 1930 نقطة.