شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم يتخطى 3800 جنيه لعيار 21 بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس ارتفاعاً طفيفاً، مدفوعة بالارتفاعات القياسية التي سجلها المعدن الأصفر عالمياً والتي اقتربت من عتبة 2700 دولار للأونصة. ومع ذلك، فإن التراجع الطفيف في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري قد وضع ضغوطاً مضادة على أسعار الذهب المحلية، حيث يميل المستثمرون .

يتوقع المحللون استمرار تقلبات أسعار الذهب في الفترة المقبلة، حيث تتأثر بتطورات أسواق العملات والأسهم العالمية والأوضاع الاقتصادية المحلية."

سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 24 يسجل 4345 جنيها.

عيار 21 يسجل 3802 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3259 جنيها.

عيار 14 يسجل 2535 جنيها.

الجنيه الذهب 30416 جنيها

توقعات أسعار الذهب



وتشير توقعات سعر الذهب في مصر اليوم الي تذبذب حول المستويات المسجلة حالياً ، مع ترقب لنتائج تحركات سعر اونصة الذهب في البورصة العالمية والتي تستهدف تجاوز 2700 دولار مما يعني مزيد من الصعود للذهب في مصر .