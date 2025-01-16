الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 16-1-2025 فى البحرين

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سعر الذهب اليوم الخميس 16-1-2025 فى البحرين

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الخميس، 16 يناير 2025 06:00 م

ننشر أسعار الذهب في البحرين، حيث سجل عيار 24 مبلغ 32.600 ريال، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان  تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال  العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس 16-1-2025 فى البحرين كالتالى:

عيار 24 سجل  32.600 دينار

عيار 22 سجل  29.875 دينار

عيار 21 سجل  28.525 دينار

عيار 18 سجل  24.450 دينار

عيار 14 سجل  19.025 دينار

عيار 12 سجل  16.300 دينار

الاونصة سجلت  1013.850 دينار

الجنيه الذهب سجل  228.175 دينار

الأونصة بالدولار سجلت  2696.44 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي. حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.


 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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