شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 16-1-2025 فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالخميس، 16 يناير 2025 06:00 م
ننشر أسعار الذهب في البحرين، حيث سجل عيار 24 مبلغ 32.600 ريال، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس 16-1-2025 فى البحرين كالتالى:
عيار 24 سجل 32.600 دينار
عيار 22 سجل 29.875 دينار
عيار 21 سجل 28.525 دينار
عيار 18 سجل 24.450 دينار
عيار 14 سجل 19.025 دينار
عيار 12 سجل 16.300 دينار
الاونصة سجلت 1013.850 دينار
الجنيه الذهب سجل 228.175 دينار
الأونصة بالدولار سجلت 2696.44 دولار
وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي. حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.
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