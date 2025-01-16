شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 16-1-2025 فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في البحرين، حيث سجل عيار 24 مبلغ 32.600 ريال، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس 16-1-2025 فى البحرين كالتالى:

عيار 24 سجل 32.600 دينار

عيار 22 سجل 29.875 دينار

عيار 21 سجل 28.525 دينار

عيار 18 سجل 24.450 دينار

عيار 14 سجل 19.025 دينار

عيار 12 سجل 16.300 دينار

الاونصة سجلت 1013.850 دينار

الجنيه الذهب سجل 228.175 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2696.44 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي. حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.



