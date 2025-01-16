شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مفاجئ فى سعر الذهب اليوم الخميس 16 يناير 2025 فى الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر الخميس، عقب تغيرات في سعر الذهب العالمي نحو الارتفاع قرب 2700 دولار، حيث يستهدف الذهب في مصر تحقيق مزيد من الصعود، لكن هبوط سعر الدولار ساهم في انخفاض الذهب في مصر 10 جنيهات.

سعر الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 4331 جنيها.

عيار 21 يسجل 3790 جنيها.

عيار 18 يسجل 3248 جنيها.

عيار 14 يسجل 2526 جنيها.

الجنيه الذهب 30320 جنيها

توقعات أسعار الذهب

وتشير توقعات سعر الذهب في مصر اليوم الي تذبذب حول المستويات المسجلة حالياً، مع ترقب لنتائج تحركات سعر اونصة الذهب في البورصة العالمية والتي تستهدف تجاوز 2700 دولار مما يعني مزيد من الصعود للذهب في مصر.

ويتأرجح سعر الذهب في مصر بين 3780 إلي 3790 جنيها صعوداً وهبوطا خلال جلسات التداول الصباحية وسط توقعات بتغيرات أخري خلال ساعات اليوم.



