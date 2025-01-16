شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع إلى 3800 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر جرام الذهب سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الخميس، 4342.75 جنيه للبيع، و4314.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الخميس، 3981 جنيها للبيع، و3954.75 جنيه للشراء. عيار 21 وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الخميس، إلى: 3800 جنيه للبيع، و3775 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الخميس، 3257.25 جنيه للبيع، و3235.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الخميس، 2533.25 جنيه للبيع، 2533.25 جنيه للبيع، و2516.75 جنيه للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الخميس، إلى: 2171.5 جنيه للبيع، و2157.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الخميس، 30400 جنيه للبيع، و30200 جنيه للشراء.