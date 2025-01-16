الاقتصاد

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الخميس 16-1-2025 فى البنوك المصرية

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سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الخميس 16-1-2025 فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الخميس، 16 يناير 2025 11:32 ص

شهد سعر الجنيه الاسترليني  استقرار فى بداية  تعاملات اليوم الخميس 16-1- 2025، فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصري، وسجل فى البنك المركزى 61.55 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر61.50 جنيه للشراء، 61.82 جنيه للبيع.

ويقدم  ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.


وسجل سعر الجنيه الاسترليني  فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

61.55  جنيه للشراء.

61.73 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى البنك الأهلى المصرى
61.50 جنيه  للشراء.

61.82 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

61.50 جنيه  للشراء.

61.82 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

61.47 جنيه  للشراء.

61.82 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

61.50 جنيه للشراء.

61.82 جنيه  للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

61.45 جنيه  للشراء.
61.81 جنيه  للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 

61.54 جنيه للشراء

61.85 جنيه للبيع


 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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