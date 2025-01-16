شكرا لقرائتكم خبر عن مع ارتفاع بورصة الذهب.. ما هى توقعات لسعر المعدن النفيس اليوم الخميس؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الذهب آخر تطورات وتوقعات سعر الذهب اليوم في مصر الخميس خلال التعاملات الصباحية عقب تغيرات في سعر الذهب العالمي نحو الارتفاع قرب 2700 دولار، حيث يستهدف الذهب في مصر تحقيق مزيد من الصعود.

سعر الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 4320 جنيها.

عيار 21 يسجل 3780 جنيها.

عيار 18 يسجل 3240 جنيها.

عيار 14 يسجل 2520 جنيها.

الجنيه الذهب 30240 جنيها.

وتشير توقعات سعر الذهب في مصر اليوم الي تذبذب حول المستويات المسجلة حالياً ، مع ترقب لنتائج تحركات سعر اونصة الذهب في البورصة العالمية والتي تستهدف تجاوز 2700 دولار مما يعني مزيد من الصعود للذهب في مصر .

ويتأرجح سعر الذهب في مصر بين 3780 إلي 3790 جنيها صعوداً وهبوطا خلال جلسات التداول الصباحية وسط توقعات بتغيرات أخري خلال ساعات اليوم .



