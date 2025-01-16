شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادث الأوسطى.. "مجمعة المركبات" تصرف 100ألف جنيه تعويض لحالة الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أنه سيتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة لضحايا الحادث المأسوي الذي شهده الطريق الدائري الأوسطي بمنطقة جنوب حلوان بمحافظة القاهرة أمس الأربعاء الموافق 15/01/2025 على إثر إصطدام سيارة نقل ثقيل محملة بشكائر الأسمنت بأتوبيس نقل ركاب وبعض السيارات الأخري بالطريق الدائري الأوسطي بمنطقة جنوب حلوان التابعة إدارياً لمحافظة القاهرة.

وذلك عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

وأكد إبراهيم لبيب "المدير التنفيذي للمجمعة" في بيان على استعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين أو استقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت.

ومن منطلق حرص المجمعة على وصول مبالغ التأمين لمستحقيها بأيسر وأسرع الطرق كلف إبراهيم لبيب المسئولين بالمقر الرئيسي وكافة فروع المجمعة بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتقديم كافة سبل الإجراءات المتاحة لوصول التعويضات للمضرورين.

وأعرب إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد مائة ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.