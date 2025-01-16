شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار جيلى أمجراند 2025 المجمعة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

تم الكشف عن السيارة جيلي "إمجراند 2025" بالأمس بمصنع البافارية للسيارات بفئتين هما “Comfort” بـ850 ألف جنيه مصري و”Luxury “ بـ970 ألف جنيه مصرى.

تجمع جيلي إمجراند بين الأداء العملي والتقنيات الحديثة، حيث تأتي السيارة بمجموعة من المواصفات التي تضمن تجربة قيادة فريدة ، تتميز السيارة بقاعدة عجلات تبلغ 2650 مم، وزن قدره 1265 كجم، مع سعة صندوق أمتعة تصل إلى 500 لتر وسعة خزان وقود 50 لترًا.

تتميز "جيلي إمجراند 2025 " بمحرك يولد قوة تبلغ 121 حصانًا بناقل حركة 6AT مع محرك 1.5D بسعة 1500 سي سي يولد عزم دوران يبلغ 152 نيوتن متر، ونظام دفع أمامي (FWD). وتحقق السيارة تسارعًا من 0-100 كم/ساعة خلال 12.6 ثانية، مع استهلاك وقود يبلغ 6.4 لتر لكل 100 كم، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا وفعّالًا للاستخدام اليومي .

ومن حيث الأمان والتحكم، توفر "إمجراند 2025 " فرامل أمامية وخلفية متطورة، ووضع قيادة متعدد (عادي/ رياضي/ اقتصادي). كما تعتمد السيارة على نظام تعليق أمامي من نوع McPherson ونظام تعليق خلفي. ولضمان الراحة والثبات، تم تجهيز السيارة بفرامل يد كهربائية (EPB) ونظام الثبات الآلي للسيارة (Autohold)، مما يعزز من مستوى الأمان أثناء القيادة ويوفر تجربة قيادة مريحة.

يذكر أنه تم افتتاح المصنع بالأمس بحضور كل من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خطوط إنتاج سيارات "جيلي" بمصنع شركة البافارية لتصنيع السيارات بمدينة السادس من أكتوبر، في خطوة إستراتيجية لتعزز الصناعة المحلية للسيارات في مصر، يصحبه كل من الفريق كامل الوزير معالي نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، والدكتور أحمد كوجوك وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، والمهندس عادل سعيد النجار محافظ الجيزة، وسعادة السفير غانم صقر علي شاهين الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمهندس فهد علي الغانم رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات ورئيس شركة أوتو موبيليتي، والكابتن عصام العرجاني الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني، وعثمان العضو المنتدب لشركة أوتو موبيليتي.