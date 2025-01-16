شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار فى مصر اليوم الخميس 16-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسعار الخضار في مصر اليوم الخميس 16-1-2025 على استقرارها لمعظم الخضروات نظرا لوفرة المعروض، وفقا لبيانات شعبة الخضروات وموقع سوق العبور للجملة.

وفي ما يلي أهم المعلومات عن الخضروات في مصر وأسعارها في السوق المصري، حيث يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وبلغ متوسط سعر كيلو البطاطس في سوق العبور وفقا لسوق الجملة من 7 إلى 11 جنيها، ومتوسط سعر كيلو الطماطم بين 3.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر كيلو الكوسة من 7 إلى 15 جنيها.

وتراجع سعر كيلو القلقاس ما بين 14 إلى 17 جنيها، وتراجع سعر كيلو البصل الأبيض من 7 إلى 15 وسعر كيلو البصل الأحمر ما بين 9 إلى 13.5 جنيها.

ووفقا لأرقام سوق الجملة، كان متوسط سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ما بين 6 إلى 10 جنيهات، وتراجع سعر كيلو الجزر من 3 إلى 5 جنيهات فيما تراجع سعر كيلو الباذنجان البلدى ما بين 6 إلى 11 جنيها، وسعر كيلو الملوخية إلى ما بين 13 إلى 17 جنيها بالجملة.