شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود، وربح رأس المال السوقي بقيمة 19 مليار جنيه خلال نصف ساعة.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 29706 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 36898 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 13067 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 8196 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 11295 نقطة.