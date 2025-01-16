شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «رتال» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 26 مايو 2025م ولمدة أربع سنوات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-07-19 الموافق 2025-01-19، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-08-21 الموافق 2025-02-20.
سياسة ومعايير الترشح
سيكون الترشح وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحته التنفيذية ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة، على أن يستوفي المترشحون الشروط التالية:
1. استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشح الواردة في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
2. تعبئة نموذج طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة حسب المرفق خلال المدة المحددة في الإعلان ومرفقاً به كافة المستندات المطلوبة.
3. تعبئة وتوقيع نموذج رقم (1) السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية.
4. تعبئة وتوقيع نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة باللغتين العربية والإنجليزية مع توضيح صفة العضوية وطبيعة العضوية، وكذلك الإفصاح لمجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة عن أي حالات تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة من هيئة السوق المالية.
5. إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، أو صورة الإقامة وجواز السفر لغير السعوديين، وأي وثائق أخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية.
6. ألا يكون قائماً بحقه حظر للعمل في الشركات المساهمة من قبل هيئة السوق المالية أو غيرها من الجهات المنظمة لعمل الأسواق المالية داخل أو خارج المملكة.
7. تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً منافسة لأعمال الشركة. (إن وجد)
وتتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها، كما ستقوم اللجنة باستبعاد طلبات الترشح غير المكتملة المقدمة خلال فترة الترشح، وكذلك ستستبعد أي مترشح لم تنطبق عليه شروط ومعايير العضوية الواردة في سياسات وإجراءات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة للشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-07-19 الموافق 2025-01-19، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-08-21 الموافق 2025-02-20.
سياسة ومعايير الترشح
سيكون الترشح وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحته التنفيذية ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة، على أن يستوفي المترشحون الشروط التالية:
1. استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشح الواردة في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
2. تعبئة نموذج طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة حسب المرفق خلال المدة المحددة في الإعلان ومرفقاً به كافة المستندات المطلوبة.
3. تعبئة وتوقيع نموذج رقم (1) السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية.
4. تعبئة وتوقيع نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة باللغتين العربية والإنجليزية مع توضيح صفة العضوية وطبيعة العضوية، وكذلك الإفصاح لمجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة عن أي حالات تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة من هيئة السوق المالية.
5. إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، أو صورة الإقامة وجواز السفر لغير السعوديين، وأي وثائق أخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية.
6. ألا يكون قائماً بحقه حظر للعمل في الشركات المساهمة من قبل هيئة السوق المالية أو غيرها من الجهات المنظمة لعمل الأسواق المالية داخل أو خارج المملكة.
7. تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً منافسة لأعمال الشركة. (إن وجد)
وتتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها، كما ستقوم اللجنة باستبعاد طلبات الترشح غير المكتملة المقدمة خلال فترة الترشح، وكذلك ستستبعد أي مترشح لم تنطبق عليه شروط ومعايير العضوية الواردة في سياسات وإجراءات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة للشركة.