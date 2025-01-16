شكرا لقرائتكم خبر عن البنك العربي الوطني يبدأ طرح صكوك رأس مال إضافي مقومة بالريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت البنك العربي الوطني بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالريال السعودي بموجب برنامجه لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 11,250,000,000 ريال.
ونوه البنك في بيان على تداول السعودية، بتحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك في مرحلة لاحقة بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.
وأضاف أن تاريخ بداية الطرح 1446-07-16 الموافق 2025-01-16، فيما سيكون تاريخ نهاية الطرح 1446-07-27 الموافق 2025-01-27.
وأشارت إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار: العملاء المؤسسيون والمؤهلون وفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وعين البنك شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة العربي المالية كمدراء الطرح فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
وأفاد بأن الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال، فيما سيحدد سعر طرح الصك في مرحلة لاحقة حسب أوضاع السوق في ذلك الوقت.
وذكر بأن مدة استحقاق الصك: صكوك دائمة (تخضع للاسترداد المبكر في تاريخ الاستدعاء أو كما هو محدد في مستند الطرح الأساسي والشروط النهائية المنطبقة المتعلقة بالصكوك).
ولفت إلى أن الصكوك هي أوراق مالية دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استرداد ثابت أو نهائي. ومع ذلك، يجوز استردادها في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح الأساسي والشروط النهائية المنطبقة المتعلقة بالصكوك.
ونوه البنك في بيان على تداول السعودية، بتحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك في مرحلة لاحقة بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.
وأضاف أن تاريخ بداية الطرح 1446-07-16 الموافق 2025-01-16، فيما سيكون تاريخ نهاية الطرح 1446-07-27 الموافق 2025-01-27.
وأشارت إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار: العملاء المؤسسيون والمؤهلون وفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وعين البنك شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة العربي المالية كمدراء الطرح فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
وأفاد بأن الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال، فيما سيحدد سعر طرح الصك في مرحلة لاحقة حسب أوضاع السوق في ذلك الوقت.
وذكر بأن مدة استحقاق الصك: صكوك دائمة (تخضع للاسترداد المبكر في تاريخ الاستدعاء أو كما هو محدد في مستند الطرح الأساسي والشروط النهائية المنطبقة المتعلقة بالصكوك).
ولفت إلى أن الصكوك هي أوراق مالية دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استرداد ثابت أو نهائي. ومع ذلك، يجوز استردادها في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح الأساسي والشروط النهائية المنطبقة المتعلقة بالصكوك.