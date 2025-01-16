شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدجاج المحلي خلال شهر.. وتباين «الأسماك» والان نبدء بالتفاصيل

سعر الدجاج في السعودية

سعر الأسماك

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الدجاج المحلي، خلال شهر ديسمبر الماضي، على أساس شهري، فيما ارتفع سعر الدجاج المجمد المستورد.وكشفت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر الدجاج الطازج المحلي، سجل في شهر ديسمبر الماضي، 17.48 ريال، منخفضا 0.6% على أساس شهري.سجل سعر الدجاج المجمد المحلي، في شهر ديسمبر الماضي، 18.89 ريال (900 جم)، منخفضا بنسبة 0.4% على أساس شهري.وانخفض سعر فيليه صدور الدجاج الطازج بنسبة 1.3% خلال شهر ديسمبر الماضي، على أساس شهري، مسجلا 21.26 ريال.وبحسب النشرة، فإن سعر أفخاذ الدجاج الطازج انخفض بنسبة 1.1% على أساس شهري، في ديسمبر الماضي، مسجلا 10.09 ريال.وارتفع سعر الدجاج المجمد المستورد بنسبة 0.8% على أساس شهري، خلال ديسمبر الماضي، مسجلا 19.16 ريال.وتباين سعر الأسماك في شهر ديسمبر الماضي، على أساس شهري.وانخفض سعر السمك الطازج (الكنعد) بنسبة 0.1% إلى 65.23 ريال للكيلو.وارتفع سعر السمك الطازج (الهامور) بنسبة 3.5% إلى 54.64 ريال للكيلو.وسجل سعر الروبيان الطازج المقشر ارتفاعا بنسبة 3.4% إلى 74.63 ريال للكيلو.