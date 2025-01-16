شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بدوى يبحث مع وزير الصناعة السعودى سبل تعزيز التعاون فى مجالات التعدين والان مع تفاصيل الخبر

على هامش مشاركته فى ختام فعاليات مؤتمر التعدين الدولي بالسعودية، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع بندر بن إبراهيم الخُريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، لبحث سبل تنمية التعاون وتبادل الخبرات والممارسات في قطاع التعدين بين البلدين، واشاد المهندس كريم بدوى باهمية منتدى التعدين الدولى كمنصة عالمية تجمع جميع الشركاء الاستراتيجيين تحت مظلة واحدة لمناقشة احدث تطورات صناعة التعدين.

وأوضح أن البلدان يتسمان بخصائص مشتركة تعدينيا، حيث أشار إلى النجاحات التي حققها مشروع تطوير وتحديث القطاع علي صعيد تطوير المناخ الاستثماري التعديني من خلال إجراءات إصلاحية مهمة علي المستويين التشريعي والمالي مشيراً إلي أبرز المشروعات والمزايدات التي تم طرحها للاستثمار في البحث عن الذهب والمعادن في مصر.

كما استعرض المحاور الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة فى الوقت الحالى والتى تشمل محور خاص بإحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي الإجمالي من 1٪ فى الوقت الحالى إلى مايتراوح مابين 5-6٪.

ومن جانبه، أكد السيد بندر بن الخُريف حرص المملكة علي تنمية التعاون المشترك مع مصر فى قطاع التعدين والعمل سوياً لتطوير صناعة التعدين بالمنطقة وتسليط الضوء علي ماتشهده من تطور واستدامة في الممارسات لجذب أنظار المستثمرين إليها .

وحضر اللقاء الجيولوجية يسرا عثمان بوحدة التعدين وسلمى معروف وحدة التواصل والمؤتمرات بالمكتب الفني.



