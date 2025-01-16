وزير الإسكان يستعرض مشروعات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في 2024

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القاهرة - سامية سيد - "الشربيني" يؤكد ضرورة مواصلة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي

تنفيذ 1000 مشروع إحلال وتجديد ومد وتدعيم ونقل مرافق شبكات مياه شرب وصرف صحي



إحلال وتجديد 106 محطات مياه شرب.. وإحلال وتجديد وإعادة تأهيل 104 محطات صرف الصحي

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تم تنفيذه من مشروعات بالخطة الاستثمارية بالعام 2024 بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإجمالي تكلفة 8 مليارات جنيه، بجانب مشروعات التعاون الدولي التي يتم تنفيذها من خلال الشركة.

وخلال متابعته لسير العمل، أكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة مواصلة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، فيما يتعلق بأعمال الصيانة ومد وتدعيم الشبكات، ورفع نسبة التغطية، ورفع قدرات العاملين، والتنسيق الدائم مع الجهات ذات الصلة لإنجاز المشروعات.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد ومد وتدعيم ونقل مرافق شبكات مياه شرب بأقطار مختلفة بطول حوالي 1300 كم، بإجمالي مشروعات 428 مشروعا، وإحلال وتجديد ونقل مرافق شبكات صرف صحي بأقطار مختلفة بطول حوالي 590 كم بإجمالي مشروعات 572 مشروعا، بجانب إحلال وتجديد محطات مياه شرب (محطات مرشحة - روافع - آبار) بإجمالي 106 محطات، وإحلال وتجديد وإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي (محطات معالجة - روافع) بإجمالي 104 محطات.

ونوه وزير الإسكان، عن أن مشروعات التعاون الدولي التي يتم تنفيذها من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، شملت تنفيذ 12 مشروع صرف صحي قرى بإجمالي أطوال شبكات صرف صحي 140 كم، وتكلفة 547 مليون جنيه بمحافظة كفر الشيخ ضمن برنامج الصرف الصحي بكفر الشيخ، والممول من شركاء التنمية الأوروبيين، كما تم تنفيذ محطة مياه مرشحة دير الهنادى بمحافظة الأقصر بطاقة 17 ألف م3/يوم وخط مياه ناقل بطول 23 كم بتكلفة 365 مليون جنية والممول كمنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية.



وفي السياق نفسه، استعرض المهندس ممدوح رسلان، بعض المشروعات المنتهية خلال العام 2024 والتي شملت إعادة تأهيل محطة معالجة صرف العنانية بمحافظة دمياط، ومحطة معالجة صرف طهطا، وأعمال تنفيذ خط السيب النهائي للمعالجة لمحطة المعالجة الرئيسي صرف صحي الكولا، وإحلال أحواض التجفيف بمحطة معالجة سوهاج غرب بمحافظة سوهاج، وتوسعات محطة تحلية القصير (توريد وتركيب منظومة بي اكس) بالبحر الأحمر، وشبكات صرف صحى قرية الزاوية بمحافظة أسيوط، وإعادة تأهيل محطة معالجة صرف المعتمدية بمحافظة الغربية، وإصلاح وإعادة تأهيل أحواض برك الأكسدة المرحلة الأولى بعدد 16 حوضا بمحطة معالجة الصرف الصحي ببياض العرب ببني سويف، وشبكات صرف صحي فاقوس بقرية الصوالح - قرية منزل نعيم - قرية النمروط - قرية الأخميين، وإحلال وتجديد شبكات صرف صحي بههيا بمحافظة الشرقية.



ولفت رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن مشروعات التعاون الدولي "برنامج الصرف الصحي بكفر الشيخ"، شملت محطة رفع صرف قرية الزورات وعزبة الخص، ومشروعات الصرف الصحي لعزبة الزهراء "سكن القرية" والدقاينة، وقرية منية جناج، وقرية إبطو، وقريتي الصافية وميت حميد، وقريتي الهردة والصعايدة وتوابعها، وقرى الروس، وشبكات الزورات وعزبة الخص، وقرى أبو عقادة والإصلاح، وقرى البرايشة والسخاينة والحملة، وقريتي السلاهبة ونجع السلاهبة، وقريتي الجنايدةومعدية رشيد، وقرية الشباسية، بجانب إنشاء محطة مرشحة دير الهنادي بطاقة (17,280 م3/يوم)، وخط ناقل للمياه لخدمة قرى وشرق مدينة إسنا بمحافظة الأقصر.







