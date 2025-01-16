شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 16-1-2025 فى الإمارات.. عيار 21 سجل 284 ريالا والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في الامارات اليوم الخميس، حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً اليوم، متأثرةً بارتفاع الطلب العالمي وتذبذب أسعار الدولار، ووصل عيار 24 مبلغ 324.50 درهم، وتشهد أسعار معدن الذهب خلال التعاملات اليوم انخفاض، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية جنباً إلى جنب مع هدوء الاضطرابات الجيوسياسية وتصاعد آمال انتهاء حرب روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم:

عيار 24 سجل 324.50 ريال

عيار 22 سجل 297.50 ريال

عيار 21 سجل 284.00 ريال

عيار 18 سجل 243.50 ريال

عيار 14 سجل 189.25 ريال

عيار 12 سجل 162.25 ريال

الاونصة سجلت 10096.00 ريال

الجنيه الذهب سجل 2272.25 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2692.30 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

