شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير لـ"هيرميس" يتوقع صعود البورصة بدعم أسهم طلعت مصطفى والبتروكيماويات والان مع تفاصيل الخبر

توقع تقرير لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، استمرار ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، مدعومة بالأداء القوي لسهم "طلعت مصطفى" وعلامات التعافي في قطاعات البتروكيماويات والأسمدة، وأوصت بالاستمرار في فرص التداول قصيرة الأجل.

وأوضح هيرميس، في تقريرها اليومي، أن مؤشر EGX30 أغلق فوق مستوى الدعم المكسور سابقاً عند 29,200 نقطة، مما يُعد أول إشارة على القوة، مضيفة أن تحقيق إغلاق ناجح في نهاية الأسبوع فوق مستوى 29,200 نقطة، بالإضافة إلى إغلاق سهم " البنك التجاري الدولي" (CIB) فوق مستوى 76 جنيها، سيؤكد هذه القوة ويمهد الطريق لتحرك صاعد محتمل تحقيق هذه الشروط سيشير أيضًا إلى أن مستهدف المدى المتوسط الهبوطي قد تحقق عند 28,350 نقطة، وأن توقعها السابق عند 27,800 نقطة لم يعد قائماً، ورغم أن مستوى إعادة الشراء لا يزال حول 29,700 نقطة.

قال التقرير، إن البورصة المصرية، اختتمت جلسة يوم الأربعاء على ارتفاع إيجابي، وقفز المؤشر الرئيسي بمقدار 422.84 نقطة (1.46%) ليغلق عند 29,389.93 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 بمقدار 110.09 نقطة (1.37%) ليغلق عند 8,121.67 نقطة، يمثل هذا الارتفاع لليوم الثاني على التوالي من المكاسب، مدعوما بالأداء القوي لسهم طلعت مصطفى.

أضاف التقرير، أن إغلاق الأسبوع فوق مستوى 29200 نقطة سوف يعتبر إشارة صعودية مهمة، وهو ما من شأنه أن يخفف من مخاطر الهبوط ويمهد الطريق لارتداد محتمل نحو المنطقة حول مستوى ال 32000 نقطة، ونصحت مستثمري المدى القصير والمتوسط بالاحتفاظ، كما نصحت بمراقبة نقاط إيقاف الخسائر عن قرب واتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على المكسب أو تقليل الخسائر.



