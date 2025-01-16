شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس فى مصر.. عيار 21 يتجه لقمة جديدة.. ما القصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 أخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس في مصر اليوم الخميس، وكذلك تداعيات حركة سعر الذهب الملحوظة بعد تغيرات واضحة في سعر الذهب العالمي.

سعر الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 4320 جنيها.

عيار 21 يسجل 3780 جنيها.

عيار 18 يسجل 3240 جنيها.

عيار 14 يسجل 2520 جنيها.

الجنيه الذهب 30240 جنيها

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعاً خلال تداولات أمس الأربعاء حيث يجد الدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي، يأتي هذا في ظل استقرار حركة سعر الذهب المحلي خلال الفترة الأخيرة ما يجعله يعتمد بشكل أساسي على تحركات السعر العالمي.

وتظل تداولات الذهب في مصر تتحرك في نطاق عرضي بسبب عدم سيطرة اتجاه على السعر وعدم وضوح الصورة خلال الفترة الحالية، وقد ساعد هذا على تتبع السعر المحلي لحركة السعر العالمي، وفق جولد بيليون.

كما ساهم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتراجعه التدريجي الأخير في الحد من قدرة السعر على الارتفاع لتبقى حركة السعر عرضية بشكل كبير لتعكس عدم الوضوح الحالي في مستقبل حركة أونصة الذهب العالمي، إلى جانب عدم اليقين المصاحب للاقتصاد المصري.



الفترة الحالية يسيطر الترقب على الأسواق لمعرفة المسار المنتظر خلال العام الجديد، ومع بداية العام بدأت عمليات استحقاق الشهادات البنكية والتي حتى الآن لم تظهر خروج سيولة نقدية كبيرة من القطاع البنكي حيث لجأ العديد من الأفراد إلى إعادة الاستثمار في الشهادات بدلا من نقل السيولة النقدية إلى استثمار آخر.

كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات انخفاض معدل التضخم في المدن المصرية إلى 24.1% على المستوى السنوي خلال شهر ديسمبر الماضي ليسجل أدنى مستوى للتضخم منذ عامين، ليعد ثاني شهر يشهد تباطؤ في التضخم خلال 5 أشهر.

توقعات أسعار الذهب العالمية

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع طفيف خلال تداولات اليوم متأثراً بتراجع مستويات الدولار الأمريكي، بينما تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من جلسة اليوم والتي قد تساهم في توضيح مسار أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.

يحاول سعر الذهب العالمي حالياً تجميع الزخم الكافي لاختراق منطقة المستوى 2690 دولار للأونصة التي تتوافق مع خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، وفي حال نجح السعر في هذا سيندفع إلى مزيد من الصعود مستهدفاً المستوى 2730 دولار للأونصة.

توقعات الذهب في مصر

يستمر سعر الذهب المحلي عيار 21 في تجميع الزخم الصاعد الكافي للوصول إلى المستوى 3800 جنيه للجرام واختراقه، وذلك بعد أن فشل في اختراقه أثناء موجة ارتفاع السعر الأخيرة.