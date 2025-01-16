شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم عيار 21 بدون مصنعية.. الخميس 16-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم فى مصر، فى ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، حيث سجل عيار 21 مبلغ 3780 جنيها.



وعن أسعار الذهب اليوم الخميس 16-1-2025 بيانها كالتالي.



عيار 24 يسجل 4320 جنيها.

- عيار 21 يسجل 3780 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3240 جنيها.

- عيار 14 يسجل 2520 جنيها.

- الجنيه الذهب 30240 جنيها.

وأشار تقرير الوظائف الأمريكي إلى أن الاقتصاد الأميركي مرن بشكل كافي ليدعم الموقف الحذر للبنك الاحتياطى الفيدرالى تجاه تخفيف السياسة النقدية، خاصة وأن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بزيادات حادة في الرسوم الجمركية على الواردات قد تؤدى إلى تأجيج التضخم.