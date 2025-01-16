شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب تجعل بطاريات التخزين كلمة السر فى عدم تخفيف الأحمال بصيف 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادة الدكتور محمود عصمت، إلى التوسع فى الاعتماد على تكنولوجيا التخزين بمحطات الطاقة المتجددة التى يتم إنشائها ضمن خطة تأمين صيف 2025 بإضافة 4000 ميجا وات من الشمس والرياح وعدم اللجوء إلى تخفيف الاحمال الناتج عن نقص الوقود، وتضمن بطاريات التخزين استمرارية ضخ القدرة المولدة من الطاقات المتجددة على مدار الساعة دون الحاجة إلى وقود لتلبية احتياجات المواطنين.

وفيما يلى أهم المعلومات التى تجعل تكنولوجيا بطاريات التخزين بمحطات الطاقة المتجددة كلمة السر فى تأمين الشبكة الصيف المقبل، وهى كالآتى:

1- يعد تخزين الطاقة هو تجميع الطاقة المنتجَة في وقتٍ واحدٍ لاستخدامها لاحقاً في الأوقات التي تعاني تقلّبات في معدلات الطلب على الطاقة، أو نقصاً في إنتاجها باستخدام البطاريات أو بطاريات تخزينية قابلة للشحن، وعند تخزين الطاقة تُحوَّل الطاقة من أشكال صعبة التخزين إلى أشكال أكثر ملائمة وقابلة للتخزين بفتراتٍ تخزينيةٍ تقصر أو تطول حسب التقنيات المستخدمة في عملية التخزين.

2- يعتبر توفير الأموال من أهم الفوائد الاقتصادية من استخدام تكنولوجيا تخزين الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة سواء الشمس أو الرياح على اعتباره خطوة فعالة فى مواجهة أزمة الطاقة في العالم، خاصة وأن تخزين الطاقة هو العامل الأساسي في عملية التحول الطاقي من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقات المتجددة الذى اتبعته معظم الدول الأوروبية.

3- يساعد تخزين الطاقة في تفادي حالات انقطاع الكهرباء التي قد تتسبب في أضرار كبيرة وتضمن استقرار الشبكة القومية للكهرباء وبالتالي توفير أي نفقات مترتبة على الانقطاعات المفاجئة للكهرباء.

4- يساهم تخزين الطاقة فى زيادة كفاءة محطات الطاقة وتوليد الكهرباء وتحسُّن أدائها، لا سيما فى التحكُّم بنسبة انبعاثات غازات الدفيئة GreenHouse Gas فى الجو.

5- يجنب الدولة اللجوء لبناء محطات توليد طاقة إضافية لتوليد الكهرباء عبر حرق الوقود الأحفورى وإطلاق كميات كبيرة من الملوثات.

6- يزيد من فرص الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة كالرياح والشمس بكفاءة أكبر إلى جانب الوقود الأحفورى، ثم تُحوِّل هذا المزيج الطاقى بصورة تدريجية إلى مصادر أكثر نقاوة بنسب قليلة أو صفرية من أى مصادر كربونية ملوثة للبيئة.