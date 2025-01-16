شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم فى مصر الخميس 16 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار اليوم الخميس 16-1-2025 ، بعد انخفاضه أمام الجنيه المصرى فى نهاية تعاملات أمس، وسجل البنك المركزى المصرى اليوم 50.37 جنيه للشراء و 50.50 جنيه للبيع .

و سجل سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلى المصرى 50.39 جنيه للشراء و 50.49 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.39 جنيه للشراء و 50.49 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.39 جنيه 50.49 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.38 جنيه للشراء و 50.48 جنيه للبيع

و سجل سعر الدولار فى البنوك فى نهاية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.49 جنيه للشراء.

50.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.



