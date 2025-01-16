شكرا لقرائتكم خبر عن قصر محمد على بشبرا ومتحف عواصم مصر.. 4 مشروعات أثرية ضخمة "جاهزة" للافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة السياحة والآثار عن 4 مشروعات أثرية ضخمة تم الانتهاء منها بنسبة 100% وفي انتظار قرار افتتاحها.

والمشروعات الأربعة هي: مشروع تطوير حدائق قلعة صلاح الدين بنظام المصاطب: تم الإنتهاء من 100% من الأعمال جاهز للافتتاح.

متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة: جاهز للافتتاح.

قصر محمد على بشبرا: جاهز للافتتاح.

دير الشهداء بجبل إخميم بسوهاج: جاهز للافتتاح.

وشهد عام 2024 افتتاح محطات الطاقة الشمسية في خمسة مواقع للتراث العالمي المصري ومتاحف وهى مركز الزوار بمنطقة أهرامات الجيزة، وقصر محمد على بالمنيل، ومتحف شرم الشيخ، ومتحف الإسكندرية القومي، ومتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، وافتتاح مقبرة نفرحتب بمنطقة الخوخة بالبر الغربي بالأقصر بعد الإنتهاء من أعمال ترميمها.

وافتتح وزير السياحة والآثار برجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة بعد ترميمهما، وافتتح الوزير قاعة عرض مخطوط سفر المزامير بالمتحف القبطي بمصر القديمة وذلك بعد الإنتهاء من مشروع ترميم المخطوط وتوثيقه وذلك خلال الاحتفال بمرور 114 عام على إنشاء المتحف، وافتتاح المعامل العلمية البحثية المتخصصة في التحاليل الدقيقة بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

كما شهد افتتاح مسجد علي المحلي بمدينة رشيد، بعد ترميمه وتطويره بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والأوقاف، وافتتاح مسجد الشيخ تقي بمدينة رشيد، وذلك بعد الإنتهاء من مشروع الترميم والصيانة المتكامل له، وافتتاح مسجد الطنبغا الماريداني بمنطقة الدرب الأحمر بعد الانتهاء من المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع ترميمه.

