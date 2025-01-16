شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تروج لمنتجات الغزل والنسيج والملابس فى أكبر معرض عالمى بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

تشارك أكثر من 20 شركة مصرية متخصصة فى صناعة الغزل والنسيج والملابس والمفروشات المنزلية فى معرض هايم تكستايل الأكبر فى العالم، والمقام فى فرانكفورت بألمانيا والذى انطلقت فعالياته 14 يناير الجارى لمدة 3 أيام.

وتشارك الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس فى فعاليات المعرض ضمن وفد المجلس التصديري للمفروشات برئاسة المهندس سعيد أحمد، رئيس مجموعة نايل لينين جروب، علاوة على 20 شركة من القطاع الخاص أغلبها فى جناح واحد وبعضها بالقرب من أجنحة دول أخرى.

وحرصت شركة ايجبشيان كوتون هب ECH، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والتى تتولي عملية التسويق لمنتجات مصانع الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل على المشاركة في الجناح المصري بوفد متخصص وبمختلف منتجات الشركات، حرصا علي التواجد في المحفل الدولي والسعي لاستقطاب عملاء جدد لمنتجات الصناعة المصرية وفق توجيهات أحمد عبد الجواد رئيس الشركة.

ويشارك فى هايم تكستايل Heimtextil، أكثر من 3000 عارض من 65 دولة، حيث يحدد معرض Heimtextil 2025 المسار لمستقبل التصميم الداخلي للمنسوجات. وبالتالي فإن المعرض التجارى الأكثر أهمية للمنسوجات المنزلية والتعاقدية وتصميم المنسوجات يقدم نفسه مستقرًا مع نمو مطرد.

وهذا يؤكد ثقة الصناعة الدولية في Heimtextil وباعتبارها شريكًا دائمًا، فإنها تفتح المجال أمام حلول لنجاح الأعمال المستدامة لتجارة التجزئة والصناعة والأعمال التعاقدية - وخاصة فيما يتعلق بوضع السوق الحالى.

وبحسب البيان الافتتاحى للمعرض فإن الركود وأسعار الطاقة واللوائح التنظيمية للشركات تمثل تحديات تتطلب أساليب مبتكرة وموجهة نحو المستقبل يؤكد النمو المطرد والمستوى العالمى العالى جدًا على قوة شركة Heimtextil. باعتباره المعرض التجارى الدولى الرائد للمنسوجات المنزلية والتعاقدية وتصميم المنسوجات، فهو شريك لا غنى عنه للصناعة العالمية - وهذا أكثر أهمية اليوم من أى وقت مضى.

يقول ديتليف براون، عضو المجلس التنفيذى لشركة ميسى فرانكفورت، "لا سيما فى الأوقات الصعبة، توفر Heimtextil للشركات الفرصة لتعزيز مكانتها في السوق: من خلال الرؤية الدولية، وتحديد وتحقيق الإمكانات وتطوير شركاء تجاريين عالميين جدد".